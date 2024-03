Alba Berlin hat seinen zarten Aufwärtstrend auch in der Euroleague bestätigt, auch wenn es am Dienstagabend in Berlin gegen den Favoriten Real Madrid am Ende nicht reichte. Mit 86:79 gewann der Tabellenerste Real das Spiel gegen den Tabellenletzten Alba, doch erst in den letzten Minuten zeichnete sich das ab.



Zuvor hielten die Berliner überraschend gut mit, es war einer der stärksten Auftritte der bisherigen Saison der europäischen Eliteliga. Am auffälligsten war bei Alba Matt Thomas mit 16 Punkten, Louis Olinde (11 Punkte, fünf Steals) scheint nach seiner langen Verletzung endgültig wieder bei seinen Möglichkeiten angelangt zu sein. Auch Thiemann (14) und Hermannsson (13) überzeugten besonders. Beim Titelverteidiger Real punktete Mario Hezonja mit 22 Zählern am besten.