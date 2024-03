Hertha-Verteidiger Marton Dardai wurde erstmals für die ungarische Nationalmannschaft nominiert. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Die ungarische Auswahl trifft am übernächsten Freitag (22.03.) auf die Türkei und am darauffolgenden Dienstag (26.03.) auf den Kosovo.

Dardai, der in dieser Saison bereits 25 Spiele für den Zweitligisten absolviert hat, hatte erst im Januar verkündet, dass er in Zukunft für Ungarn spielen wolle. Der gebürtige Berliner besitzt neben der ungarischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und hätte so auch für Deutschland auflaufen können. Trotz seiner Auftritte in Deutschlands Junioren-Nationalmannschaft entschied sich Dardai aber für die Heimat seines Vaters Pal, der ebenfalls für das Nationalteam spielte und die Auswahl von 2014 bis 2015 kurzzeitig auch als Trainer betreute.

Neben Dardai wurde ein weiterer Spieler aus Berlin für Ungarns Länderspiele nominiert. Unions Andras Schäfer wurde von Nationaltrainer Marco Rossi ebenfalls berufen. Schäfer kommt bereits auf 22 Spiele im Nationaltrikot, fehlte zuletzt aber wegen einiger Verletzungen länger.

Bei der Fußball-Europameisterschaft könnten die beiden Berliner dann auch auf Deutschland treffen. Ungarn und die Mannschaft von Nationaltrainer Julian Nagelsmann sind in einer Gruppe.