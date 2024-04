Dabei hätten zumindest die Berliner allen Grund, mal vorbeizuschauen beim Bogenschießen. Der BSC BB Berlin (wobei BB auf den ehemaligen Stammverein Bergmann Borsig verweist) hat die 1997/98 ins Leben gerufene Liga immerhin bereits fünf Mal gewinnen können. Aktuell liegt das Team auf Rang drei in der Bundesliga Staffel Nord. Neben dem Spitzensport ist der Verein, der an der Rennbahnstraße trainiert, vor allem für seine mehrfach prämierte Jugendarbeit bekannt.

Eigentlich also ein Wunder, dass es dafür noch keine DIN-Norm gibt. Allerdings eine deutsche Meisterschaft und Bundesligen. Die der Damen gewann im Jahr 2022 der SC Contra 2000 aus Berlin. In der aktuellen Spielzeit liegt die Mannschaft derzeit zwar nur auf Rang zwölf. Aber das ist sicher nur ein Bluff.

2023 fand die 50. Deutsche Meisterschaft in Berlin statt. Die Gastgeber von den Sporttauchern Berlin belegten schließlich Rang sieben. Von acht Teilnehmern. In der Bundesliga läuft es aktuell besser. Dort liegt die Mannschaft nach vier Spieltagen auf Rang zwei der Staffel Nord.

"Tauchen ist für mich wie ein zärtlicher Kuss", sagte der französische Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau einst und bewies damit, offenbar noch nie etwas vom Unterwasser-Rugby gehört zu haben. Der Sport ist, so sagen es die, die ihn selbst ausüben, vergleichbar mit Eishockey. Nur dass zu den klassischen Bewegungsrichtungen vor, zurück, rechts und links auch noch oben und unten hinzukommen. Der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, die Körbe am Beckenboden befestigt.

Zum Beispiel nach Wannsee. Dort hat auch der Golf- und Landclub seine Heimat. Und sportlichen Erfolg. Die Herrenmannschaft, Deutscher Meister 1999, zählt zu den zehn besten Teams des Landes und holte zuletzt den dritten Platz beim Final Four. Auffällig: Gleich fünf Spieler des aktuellen, 19 Mann großen Kaders tragen Vornamen, die mit dem Buchstaben "M" beginnen. M wie Mulligan - so heißt im Golf ein verunglückter Schlag, den man noch einmal ausführen darf.

Es würden sich wohl die berühmten Geister über der Frage scheiden, was für einen Deutschen schwerer zu verstehen ist: das heimische Steuerrecht oder Cricket. In anderen Teilen der Welt hingegen werden die Regeln von Kindesbein an aufgesogen.

So werden WM-Finals regelmäßig von mehr als einer Milliarde Menschen geschaut, mithin eine Größenordnung, die sonst nur vom Fußball bekannt ist. Was auch darin begründet liegt, dass Cricket gerade auch in den bevölkerungsreichen Nationen wie Indien und Pakistan Volkssport-Charakter hat. In Deutschland bleibt der Sport in der Nische. Immerhin dank des Berlin Cricket Club mit einem amtierenden Meister aus der Hauptstadt.

