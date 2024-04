Dass die letztjährigen Bundesliga-Absteigerinnen und diesjährigen Aufstiegskandidatinnen ihre Partie überhaupt drehen mussten, lag an einem kapitalen Fehler in der Anfangsphase: Noch in der Anfangsviertelstunde bekam Innenverteidigerin Adrienne Jordan bei einer verunglückten Ballannahme innerhalb des eigenen Strafraums den Ball an den Arm und verursachte so einen Elfmeter für Weinberg. Maren Haberäcker nahm sich für die Gäste der Sache an verwandelte den Strafstoß und sorgte so für die frühe Führung der Gäste.

Turbine Potsdam brauchte in der Folge eine Weile, um ihrem Favoritenstatus auch mit Blick auf das Ergebnis gerecht zu werden. Bei bestem Fußballwetter im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion waren die Gastgeberinnen fußballerisch zwar nicht unterlegen, verpassten es aber, sich wirklich aussichtsreiche Möglichkeiten zu erspielen, bzw. diese dann auch zu nutzen. Folglich blieb es bis zur Pause beim 0:1-Rückstand.