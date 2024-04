Am 29. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nordost ist der zweiten Mannschaft von Hertha BSC ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt geglückt. Gegen den FSV Luckenwalde gelang den Spielern von Trainer Stephan Schmidt im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ein 1:0-Erfolg, wobei der Treffer des Tages erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel. Der 19-jährige Innenverteidiger Tim Hoffmann traf sehenswert und aus rund 25 Metern ins Toreck.

Entsprechend erleichtert zeigte sich dessen Coach nach dem Schlusspfiff gegenüber den Vereins-Medien: "Wenn du bis zum Ende an den Sieg glaubst, kann das schonmal so laufen. Wir waren über weite Strecken die dominante Mannschaft, hatten aber nicht das nötige Abschlussglück. Es war dennoch zu spüren, dass die Jungs unbedingt gewinnen wollen. Dafür ein großes Kompliment."

Hertha, bei dem der eigentlich für den Profi-Kader vorgesehene Augustin Rogel nach langwieriger Verletzungspause sein Comeback in einem Pflichtspiel gab, hatte zuvor einige gute Chancen nicht nutzen können. So scheiterte Mustafa Abdullatif sowohl in der 7. als auch in der 76. Minute aussichtsreich. Zudem gelang es gleich mehreren Spielern nicht, aus dem Gewühl heraus zu treffen (43.) Dank des späten Siegtreffers liegt Hertha nun mit 32 Punkten auf Rang 15. Nach aktuellem Stand würde dieser den Klassenerhalt bedeuten.