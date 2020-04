Drei Wochen lang haben die Profis von Union Berlin während der Coronavirus-Pandemie individuell trainiert - nun tastet sich der Fußball-Bundesligist mit Tests langsam wieder an den sportlichen Alltag heran: Am Montagmittag werden alle Spieler und Trainer im Stadion An der Alten Försterei sein. An richtiges Training ist aber noch nicht zu denken. Gleichzeitig werden nur sehr wenige Akteure anwesend sein. Umgezogen wird sich in zwei Kabinen.