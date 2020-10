Keine europäischen Auftritte für die Eisbären in dieser Saison

Eigentlich sollten die Eisbären Berlin am 17. November im schwedischen Lulea in die Champions Hockey League (CHL) starten - doch nun ist der europäische Wettbewerb wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt worden. Das teilte das zuständige Gremium am Dienstag mit. Neben dem Hauptstadt-Klub wären Red Bull München, die Adler Mannheim sowie die Straubing Tigers als deutsche Vertreter ins Rennen gegangen.