Das Internationale Springer-Meeting in Cottbus wird nicht wie geplant am 27. Januar 2021 stattfinden. In einer Mitteilung informierte der Veranstalter am Dienstag darüber, dass man übereingekommen sei, das Meeting zu verschieben. "Wenn wir alle derzeitigen Hygiene- und Versammlungsvorschriften einhalten, dann wird das Meeting nicht so, wie Sie es kennen und mögen", heißt es dort. Die steigenden Infektionszahlen würden die Entscheidung bestärken.



Wann die Wettkämpfe im Stabhochsprung der Männer und Hochsprung der Frauen nun stattfinden sollen, stehe noch nicht fest. Das Meeting zählt seit Jahren zu den wichtigsten Hallenmeetings für Springer weltweit und stellt für viele Sportlerinnen und Sportler den ersten internationalen Wettkampf zu Beginn des Jahres dar.