Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Die Berlinerin Lisa Unruh sowie Michelle Kroppen (Jena) und Charline Schwarz (Feucht) siegten am Sonntag im Yumenoshima Park im kleinen Finale gegen Belarus mit 5:1 (55:48, 53:51, 55:55). Letztmals hatte ein deutsches Frauen-Team in Sydney 2000 eine Medaille geholt.

Das Trio um Unruh, die 2016 in Rio mit Silber die erste deutsche Einzel-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, war zuvor im Halbfinale an den russischen Bogenschützinnen mit 1:5 gescheitert und hatte damit das Endspiel gegen die Übermacht Südkorea, die im Finale Gold gewann, verpasst. Dabei zitterten ausgerechnet der erfahrenen Unruh im zweiten Satz die Nerven, als sie im letzten Versuch nur eine Zwei traf.



Nach dem Sieg im Duell um Platz drei war sie dafür umso erleichterter: "Es ist überwältigend. Ich freue mich riesig", sagte Unruh: "Es war super, es war total spannend. Wir haben super geschossen. Das war geil!" Die Berlinerin sorgte mit einer Zehn, also einem Treffer genau in die Mitte der Zielscheibe, für die Entscheidung im kleinen Finale.

Auch Bundestrainer Oliver Haidn zeigte sich sehr zufrieden. "Wir haben an das anknüpfen können, was wir uns das ganze Jahr erarbeitet haben", lobte er das Team, das in gleicher Besetzung bei den Europameisterschaften in Antalya Anfang Juni Silber gewonnen hatte.

Am Freitag hat Unruh die nächste Chance auf eine Medaille. Dann findet der Einzelwettbewerb der Frauen statt.