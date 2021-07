Roswitha Kupsch ist Typ I-Diabetikerin seit sie eine Jugendliche war - seit 43 Jahren. Heute ist sie die Koordinatorin der Diabetes-Selbsthilfegruppen in Südbrandenburg und bietet auch Beratung zu Insulinpumpen an. Im Interview spricht sie über diesen Meilenstein der Medizin und darüber, was sich in den letzten 100 Jahren in der Behandlung von Diabetespatienten getan hat.

Am 30. Juli 1921, vor 100 Jahren, hat es in der Medizin einen Meilenstein gegeben. Erstmals konnte das körpereigene Stoffwechselhormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse eines Tieres gewonnen werden - ein Segen für Millionen von Diabetes-Patienten. Das Insulin rettete den Erkrankten das Leben.

rbb24: Frau Kupsch, die Gewinnung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Tieren war eine medizinische Sensation am 30. Juli 1921. Musste daraufhin niemand mehr an Diabetes sterben?

Roswitha Kupsch: Richtig in die Produktion ging es erst 1922. Aber ab diesem Zeitpunkt wurde weltweit Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von Tieren gewonnen. Die ersten Experimente wurden an Hunden gemacht. Man hat es dann geschafft, das Insulin, das beispielsweise aus den Schlachthöfen gewonnen wurde, in eine spritzfähige Form zu bringen. Banting und Best haben dafür 1923 den Nobelpreis bekommen, weil das eine Sensation war. Vor 1921 sind alle Typ-I-Diabetiker gestorben. Es gab keine Therapie dafür. Dieses Patent für Insulin wurde nicht verkauft. Es wurde damit kein Geld gemacht, sondern man wollte es der Welt zur Verfügung stellen, damit alle, die an einem Insulinmangel, an Diabetes leiden, leben können. Man konnte das Leben retten.

War denn die andere Form, der Typ-II-Diabetes damals schon bekannt?

Ja, bei den Königen. Der Sachsenkönig beispielsweise hatte Typ-II-Diabetes. Aber dort war der Tod nicht so nah. Es ist so, dass diese zwei Varianten unterschiedliche Erkrankungen sind. Auch, wenn sie den selben Namen und die selben Folgeerkrankungen haben. Einmal heißt es Insulinmangel, es ist so, dass der Körper kein eigenes Insulin mehr herstellt. Wir wissen heute noch nicht warum. Etwa neun bis zehn Prozent der Diabetiker leiden am Typ I. Und Typ II ist eine Insulinresistenz. Das heißt, dass der Patient noch über viele Jahre Insulin selbst herstellt, also die Bauchspeicheldrüse arbeitet. Aber das Insulin, das produziert wird, das wirkt nicht. Es kann nicht so eingesetzt werden, wie es gebraucht wird.