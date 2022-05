Fabrikhalle in Spremberg abgebrannt

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Großbrand in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten der Leitstelle Lausitz in Cottbus zuvor einen "Feuerball" gemeldet, wie der rbb von der Leitstelle erfuhr.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand eine leerstehende Fabrikhalle mit einer Größe von 80 mal 80 Metern in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Feuer bereits soweit fortgeschritten gewesen, dass das Dach einstürzte. Verletzt wurde niemand.