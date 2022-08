Auf Grund eines technischen Defektes ist am Sonntag eine Schmelzwanne in der Glasmanufaktur Brandenburg in Tschernitz (Spree-Neiße) gerissen, bestätigte am Montagmorgen der Geschäftsführer des Unternehmenes dem rbb eine Meldung vom Sonntag.

Die Leitstelle Lausitz hatte darüber informiert, dass etwa 90 Kräfte mit 21 Fahrzeugen im Einsatz waren. Um ein Zerbersten der Wanne zu verhindern, musste sie gekühlt werden.