Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 15 bei Forst (Spree-Neiße) auf der Ladefläche eines Kleintransporters insgesamt 999.200 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Das hat das zuständige Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Mittwoch mitgeteilt. Demnach wurde der Transporter bereits am 12. Oktober aus dem fließenden Verkehr gezogen. Er war Richtung Berlin unterwegs gewesen.

"Laut Rechnung sollte der Kleintransporter 180 Kartons Einweggeschirr geladen haben", hieß es vom Zoll. Beim Öffnen der Kartons seien in den ersten Menüboxen gefunden worden. "Bereits ab der dritten Reihe Kartons waren diese vollständig mit Zigaretten gefüllt." Insgesamt seien in 80 Kartons die angemeldeten Einwegteller gewesen und in 100 Kartons Zigaretten.

Der Fahrer des Transporters wurde vorläufig festgenommen. Mit der Entdeckung der Ladung konnte laut Zoll ein Steuerschaden von fast 160.000 EUR verhindert werden. In dem Fall ermittelt jetzt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. Die Zigaretten werden den Angaben zufolge zum des Ende Verfahrens vernichtet.