In Südbrandenburg hat die Polizei am Donnerstag eine großangelegte Kontrollaktion durchgeführt. Im Kampf gegen Grenzkriminalität haben rund 100 Einsatzkräfte an sieben Orten im Spree-Neiße-Kreis Fahrzeuge angehalten und überprüft, unter anderem in Forst und Döbern.

Der Fokus lag dabei vor allem auf gestohlenen Autos und in den Fahrzeugen verstecktes Diebesgut, sagte LKA-Sprecherin Maja Lampe dem rbb. Die Kontrollen hatten in den frühen Morgenstunden begonnen und endeten am Nachmittag.