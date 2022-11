Polizeigroßaktion gegen Grenzkriminalität - 1.800 kontrollierte Fahrzeuge: Drogen, gefälschte Urkunden und ein geklautes Auto

Mi 16.11.22 | 15:58 Uhr

Polizei Brandenburg Audio: Antenne Brandenburg | 16.11.2022 | Iris Wussmann | Bild: Polizei Brandenburg

Mit einem Großeinsatz hat die Polizei des Landes Brandenburg am Mittwoch an verschiedenen Straßen im Grenzbereich zu Polen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. Dabei ging es um die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. "Ziel dieser Großkontrolle war vorrangig die Feststellung von gestohlenen Fahrzeugen sowie Fahrzeug- und Maschinenteilen", heißt es von der Polizei.

| Bild: Polizei Brandenburg

Die Aktion hatte um vier Uhr morgens an verschiedenen Kontrollstellen auf den Autobahnen 11 und 15 sowie auf Bundesstraßen im grenznahen Raum begonnen. Bis 11 Uhr wurden über 1.800 Fahrzeuge kontrolliert. "Wir haben diverse Verstöße festgestellt", sagte der Sprecher der beteiligten Polizeidirektion Süd, Maik Kettlitz, dem rbb. Dazu gehörten unter anderem Alkohol- und Trunkenheitsfahrten, Urkundenfälschungen und Fahrten ohne Führerschein, so Kettlitz, "bis hin zu einem Teleskopschlagstock und Drogen, die wir gefunden und sichergestellt haben."

Flüchtender Fahrer

Zumindest im Süden Brandenburgs seien allerdings keine gestohlenen Fahrzeuge festgestellt worden. "Aber in Manschnow (Märkisch-Oderland) haben wir einen Sprinter gestoppt, der zuvor in Rheinland-Pfalz gestohlen wurde", so der Sprecher. Der Transporterfahrer habe sich laut Polizei erst der Kontrolle entzogen und sei schließlich durch einen Stop-Stick angehalten worden, durch den die Luft in den Reifen entweicht. Der Fahrer habe noch versucht, zu Fuß zu flüchten, sei aber gefasst und vorläufig festgenommen worden.

Bild: Polizei Brandenburg

Signal an kriminelle Szene

Insgesamt ist die Polizei nach eigener Aussage mit dem Einsatzverlauf des Aktionstages zufrieden. Es seien sehr viele Verstöße festgestellt und Erkenntnisse gewonnen worden, so Sprecher Kettlitz. Darüber hinaus hätten solche Einsätze einen "Präventivcharakter". Die Polizei kontrolliere täglich Fahrzeuge, die eventuell gestohlen sind oder Gestohlenes transportieren. "Das das erkennt man das ganze Jahr über nicht so deutlich." Wenn die Polizei allerdings eine Kontrollaktion in der Größe wie am Mittwoch starte, habe das "sicherlich auch eine Wirkung in die Szene der organisierten Kriminalität", so Kettltz.



Konzertierte Aktion

Bei der Aktion haben die Einsatzsatzkräfte entlang der Grenze zu Polen an insgesamt sechs festen Stellen kontrolliert. Hinzu kamen mobile Polizeikräfte, die teilweise als solche erkennbar und teilweise in Zivil unterwegs waren. Der Einsatz war laut Polizei Teil eines "abgestimmten und gemeinsamen Vorgehens mit [...] Mecklenburg-Vorpommern und [...] Sachsen, die in ihren Zuständigkeitsbereichen heute ebenfalls Kontrollen durchführten."