Trockenes Laub und Gras und dazu Wind lasse die Gefahr von Waldbränden wieder steigen, sagte Engel. Zudem sei die Sonneneinstrahlung bereits stark. Das sei nicht ungewöhnlich für das Frühjahr. "Wir müssen vorbereitet sein. Man muss jederzeit rechnen, dass irgendwo was passiert", warnte er. Die ganz große Frühjahrstrockenheit herrsche aber noch nicht vor. In 14 der 15 Brandenburger Landkreise gilt nach Angaben des Umweltministeriums aktuell die mittlere Gefahrenstufe drei. Die Stufen werden unter anderem anhand von Niederschlag, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Temperatur berechnet. Die Waldbrandsaison beginnt im März und dauert bis September.

Im Land Brandenburg überwachen zwei Waldbrandzentralen das Geschehen ab Gefahrenstufe drei: in Zossen (Teltow-Fläming) und Eberswalde (Barnim).



Engel warnte mit Blick auf den eingesetzten Frühjahrsputz in den Gärten davor, Laub in der Nähe von Wäldern zu verbrennen. Es müsse ein Abstand von 50 Metern zum Wald eingehalten werden, betonte der Waldbrandschutzbeauftragte. Die zwei Waldbrandzentralen des Landes würden derzeit häufig Rauchentwicklungen von Gartenfeuern erkennen.



105 optische Sensoren auf ehemaligen Feuerwachtürmen, Aussichtstürmen und Mobilfunkmasten reagieren in Brandenburg als Frühwarnsystem "Fire Watch" auf beginnende Feuer. Allein 53 von ihnen sind im Süden installiert und über Richtfunk miteinander verbunden. Alle sechs Minuten scannen sie 360 Grad für Panoramabilder ab.