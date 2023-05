Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben den Lausitzer Grundwasserspiegel spürbar absinken lassen. Damit die Trinkwasserversorgung gesichert bleibt, will Cottbus mehr Regenwasser in der Stadt halten. Die Einwohner sollen dabei helfen. Von Phillipp Manske und Florian Ludwig

Die vergangenen Jahre waren für die Lausitz deutlich zu heiß und deutlich zu trocken. Nicht nur an den niedrigen Pegelständen der Spree war das abzulesen, auch die Grundwasserstände sind abgesunken. Damit die Trinkwasserversorgung in der Stadt nicht gefährdet wird, hat der Wasserversorger neue Speicherbecken errichtet, um in Spitzenzeiten die Versorgung abzusichern. Die LWG arbeitet aber auch an neuen Konzepten - und will Cottbus zur "Schwammstadt" machen.

Cottbus ist eine grüne Stadt. Zahlreiche Parks, Wiesen und Grünflächen gibt es hier - besonders im Frühjahr 2023 sieht es nicht nach einem Wassermangel in der Stadt aus. Der Cottbuser Wasserversorger, die Lausitzer Wasser Gesellschaft (LWG), will sich davon aber nicht täuschen lassen. Obwohl es in diesem Frühjahr ausreichend geregnet hat, stellt man sich hier auf weitere Extremsituationen ein.

"Schwammstadt heißt, dass ich das Niederschlagswasser wie ein Schwamm bei mir in der Stadt halte", erklärt der Technische Geschäftsführer des Wasserversorgers, Marten Eger. "Das ist wichtig für die Grundwasserneubildung, aber auch für das Stadtklima, das merken wir an den heißen Sommern", so Eger.

Bislang ist Cottbus kein Schwamm, der Grund dafür ist unter anderem unterirdisch zu finden, in der Kanalisation. Wie in vielen anderen Städten wird das Regenwasser in Cottbus gemeinsam mit dem Abwasser abgeleitet. Ein eigenes Kanalsystem nur für Regenwasser gibt es nicht.

"Das führt dazu, dass all dieses gemeinsame Wasser durch die Kläranlage geht. In die Spree geht, in die Havel, in die Elbe und ab nach Hamburg. Und damit haben wir das Niederschlagswasser, das wir hier behalten wollen und womit wir unser Grundwasser anreichern wollen, weggeführt aus der Region", so Marten Eger. Besonders in Hinblick auf den Klimawandel müsse das unterbrochen werden.