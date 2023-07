Das Land stellt Fördermittel zur Verfügung. Einen wirtschaftlichen Totalschaden mussten die Besitzer deshalb nicht erleiden. Rund 80 Prozent des benötigten Geldes für die Wiederaufforstung bekommen sie vom Land Brandenburg, weiß Doris Reimann: "Natürlich hat er [der Waldbesitzer, Anm. d. Red.] einen gewissen Eigenanteil, aber ja auch noch Erlöse für das Holz erhalten, also Fördermittel, um das Schadholz von der Fläche zu entnehmen, sodass er jetzt wirtschaftlich gar nicht so schlecht dasteht." Es gebe dementsprechend die Möglichkeit für jeden Waldbesitzer, seine Flächen wieder aufzuforsten.

Denn darum geht es nach dem Großbrand. Und darüber hinaus um die Pflanzung von Laubbäumen. Denn - so zeige es sich jedes Jahr - die märkische Kiefer brennt besonders gut. Laubbäume hingegen halten den Flammen besser stand, sagt Oberförster Uwe Lewandowski: "Was wir hier vor allem haben, sind die Birke und die Roteiche. Denen gelang es schon wenige Tage nach dem Brand, wieder grün zu werden." Das liege daran, dass zwar der Stamm der Pflanze absterbe, der Baum aber trotzdem am Leben bleibt in Form einer neuer Generation von Trieben. Solche Bäume sollen zum Beispiel in Brandriegeln zwischen Kiefernkulturen stehen und so eine Barriere für die Flammen bilden.

Noch besser sei eine Aufforstung komplett aus Mischwald, meint Lewandowski. Roteiche und Birke seien schon gut gewachsen. Demnach sei jedem Waldbesitzer nur zu der Anpflanzung solcher Bäume zu raten. In zwei, drei und zehn Jahren hätte man einen wieder ganz anderen Eindruck von den dann höher gewachsenen Laubbäumen.