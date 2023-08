In Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) ist am Freitagabend ein ehemaliges Fabrikgebäude in Brand geraten. Gegen 17 Uhr seien erste Meldungen über starke Rauchbildung eingegangen, teilte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Freitagabend dem rbb mit. Inzwischen sei ein Großaufgebot mit bis zu 90 Kräften vor Ort. Verletzt wurde demnach niemand.



Die Feuerwehr warnt vor starker Rauchentwicklung. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Der Löscheinsatz an dem Gebäude dauert an.



Das ehemalige Fabrikgebäude steht am Kirchplatz im Zentrum von Doberlug-Kirchhain. Im Einsatz seien 15 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und zwei Fahrzeuge eines Rettungsdienstes, so der Feuerwehrsprecher. Inzwischen seien weitere Kräfte nachgeordert worden.