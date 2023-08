Marcel Gnerlich ist 2022 bereits Deutscher Meister geworden und qualifizierte sich so für die Europameisterschaft in diesem Jahr. Es war das erste europäische Wettpflügen seit 2018.

"Es war ein Überraschungserfolg", sagte Gnerlich am Montag auf rbb-Nachfrage. Er habe sich aber auch gut vorbereitet, eine Platzierung unter den ersten dreien sei sein Ziel gewesen, so Gnerlich. Dafür bereitete er sich unter anderem in Baden-Württemberg vor, weil dort die Bodenverhältnisse ähnlich zum Wettkampfort gewesen seien.



Eine Ackerparzelle von 40 Metern Länge und sieben Metern Breite habe er bearbeiten müssen. Wertungsläufe gab es am Samstag und am Sonntag, schon am Samstag hatte Gnerlich zwei Punkte Vorsprung, am Sonntag seien noch einmal drei Punkte Vorsprung dazugekommen.

Zu seinen weiteren Zielen äußerte sich Gnerlich am Montag bescheiden. Nach einer möglichen Titelverteidigung oder Weltmeisterschaft gefragt sagte er, er wolle vorerst runterkommen und in der Region bleiben.