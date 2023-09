Die Polizeidirektion Süd in Cottbus hofft nach dem schweren Unfall bei einem Krad-Treffen auf dem Flugplatz Cottbus-Drewitz (Spree-Neiße) am Wochenende, dass eine Drohne den Unfallhergang aufgezeichnet hat. Zudem würden zahlreiche Zeugenaussagen geprüft, sagte ein Sprecher am Montag zum Ermittlungsstand des Unfallhergangs.

Bei dem Unfall auf dem Flugplatz am Samstag waren ein 16- und ein 18-Jähriger mit ihren Kleinkrafträdern frontal zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber musste beide in Krankenhäuser bringen. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz vom Montag sei der Gesundheitszustand eines der Betroffenen sehr schlecht. Außerdem sei eines der beiden Unfallopfer notoperiert worden, so die Polizei.