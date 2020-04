Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum freut man sich über die aktuelle Wertschätzung für die Arbeit von Pflegern und Ärzten. Applaus, dazu kleine Geschenke um zu zeigen, dass es toll ist, wie sie den Laden am Laufen halten. Zu Ostern ist aber auch Zeit, an die Patienten zu denken. Die liegen seit Wochen isoliert in ihren Zimmern, ohne Besuch, ohne Blumen auf dem Nachtisch. Das Krankenhaus sucht deshalb "Mutmacher".

Egal ob per selbstgedrehtem Video, per Foto oder mit einem selbstgemalten Bild – erwünscht sind am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum alle Botschaften, die zeigen "Wir denken an Euch, haltet durch, werdet schnell gesund!"

Denn eins sei klar: Den aktuell rund 500 Patienten gehe es nicht so gut, sagt Geschäftsführer Götz Brodermann. "Wir sehen, dass unsere Patienen teilweise sehr einsam sind. Das lässt sich oft auch per Telefon ein bisschen kaschieren. Aber wenn der persönliche Kontakt fehlt, ist es doch schwierig", so der Geschäftsführer.

Damit sich das ändert, sammelt das Krankenhaus die so genannten "Mutmacher"-Botschaften. "Wir hoffen auf Kreativität, Videobotschaften, kann jemand ein Lied singen? Kinder können etwas zeichnen. Also alles, was einem so einfällt, wir würden alles nehmen und versuchen es an unsere Patienten weiterzugeben."