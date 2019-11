Bei der Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die am Donnerstag in Dubai beginnt, gehen auch fünf Cottbuser an den Start. Insgesamt sind 29 Sportlerinnen und Sportler vom Deutschen Behindertensportverband in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt worden.

Mit dabei sind Janne Engeleiter (100 Meter), Frances Herrmann (Speerwurf), Charleen Kosche (Kugelstoßen), Mathias Schulze (Kugelstoßen) und Martina Willing (Diskuswurf, Speerwurf, Kugelstoßen).