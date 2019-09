Seit Februar ist klar, dass die Zuckerfabrik in Brottewitz (Elbe-Elster) geschlossen wird. Am Donnerstag hat nun die letzte Zuckerrübenkampagne begonnen. Einen neuen Eigentümer für die Fabrik gibt es bisher nicht.

In Brottewitz (Elbe-Elster) sind am Donnerstag zum letzten Mal die Maschinen der Zuckerfabrik angelaufen. Das Werk wird nach der diesjährigen Zuckerrübenernte geschlossen. Das hatte der Mutterkonzern Südzucker im Februar beschlossen. Grund dafür waren die stark gesunkenen Zuckerpreise auf dem Weltmarkt. 90 Mitarbeiter in Brottewitz und 300 Rübenbauern blicken in eine ungewisse Zukunft.