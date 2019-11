Mit rund 262.000 Übernachtungen hat das Lausitzer Seenland das Rekordergebnis aus dem Vorjahr knapp verpasst. 2019 habe es ein Prozent weniger Übernachtungen gegeben als 2018, teilte der Zweckverband Lausitzer Seenland am Montag mit. Der Verband zeigte sich dennoch zufrieden mit den Übernachtungszahlen. Es handele sich um das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Seenlandes. Nun will der Verband in die Qualität der Einrichtungen investieren.

In zwei Jahren sollen am See Boote gebaut werden

Vor allem die Infrastruktur soll weiter ausgebaut werden, meint Verbandsvorsteher Detlev Wurzler. Im nächsten Jahr werde beispielsweise ein Bootsanleger zwischen dem Senftenberger und dem Geierswalder See errichtet. Auch der Familienpark Großkoschen werde weiter ausgebaut.

Das Hauptaugenmerk im kommenden Jahr soll aber auf dem Sedlitzer See liegen, so Wurzler. Dort werde ein neues Multifunktionsgebäude gebaut, "wo Wasserwanderer unterkommen können, wo ein kleiner Imbiss integriert ist" erklärt er. Das Gebäude soll in Form eines umgedrehten Kanus entstehen und damit weithin sichtbar sein.

Der Zweckverband will im nächsten Jahr rund 2 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Auch der Ausbau des Fernradweges am Senftenberger See gehört dazu.