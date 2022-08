Die Urlaubsregion Lausitzer Seenland im südlichen Brandenburg zieht eine positive Sommerferienbilanz. Das sagte der Vorsitzende des Zweckverbandes Lausitzer Seenland, Detlev Wurzler, dem rbb am Mittwoch.

"Wir haben an die Zahlen von vor Corona anknüpfen können, diese Zahlen sogar noch übertreffen können", so Wurzler. Der Besucherstrom, beispielsweise an den Senftenberger See sei ungebrochen. Konkrete Zahlen gebe es allerdings erst Ende August, so Wurzler.

Die Herbergen seien ausgebucht, so wie es vor der Pandemie meist der Fall gewesen sei. Aber in diesem Jahr spielt uns natürlich auch das Wetter in die Karten, denn das, was wir als Sahnehäubchen ansehen, sind die Camping-Umsätze", erläuterte Wurzler. Diese seien nun besser als in den letzten Jahren.