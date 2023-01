Das Unternehmen Rock Tech will ab 2025 in Guben Lithiumhydroxid für Batterien produzieren. Mit Erlaubnis des Landesumweltamtes dürfen die Bauarbeiten jetzt starten. Eine endgültige Baugenehmigung ist das aber noch nicht.

Damit dürfen bereits jetzt erste Bodenarbeiten auf dem Areal stattfinden. Außerdem werden in den kommenden Wochen Betonpfähle in die Erde gebracht.

Die Zulassung sei zwar noch keine abschließende Baugenehmigung, erklärte ein Unternehmenssprecher. Es sei aber ein gutes Zeichen dafür, dass es auch dafür in diesem Jahr grünes Licht gäbe. Er sei zuversichtlich, dass die Genehmigung noch im ersten Quartal kommen könnte.

Rock Tech will in Guben batteriefähiges Lithiumhydroxid herstellen. Es ist ein elementarer Bestandteil von Autobatterien, der trotz Tesla-Ansiedlung in Grünheide (Oder-Spree) bisher nicht in Deutschland oder Europa hergestellt wird. Rund 150 Mitarbeiter sollen das am Gubener Standort zukünftig ändern. Die geplante Investitionssumme liegt bei rund einer halben Milliarde Euro. Produktionsbeginn könnte nach jetzigen Plänen 2025 sein.