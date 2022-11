Investition von bis 100 Millionen Euro - Chinesisches Unternehmen will sich in Guben ansiedeln und Batterien recyceln

Guben boomt - der nächste Großinvestor steht in der Tür: Nachdem Rock Tech Batteriematerialien produzieren will und Jack Link's Fleischsnacks, möchte nun Botree Cycling Batterien recyceln - und rund 100 Arbeitsplätze schaffen.



Das chinesische Unternehmen "Botree Cycling" will in Guben (Spree-Neiße) investieren und unter anderem eine Batterie-Recycling-Anlage bauen. Mitte November sei eine Absichtserklärung für den Kauf des Grundstücks unterschrieben worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Unternehmen will demnach bis zu 100 Millionen Euro in Guben investieren.



Es wäre der erste Standort von Botree Cycling in Europa - und die dritte Großinvestition in der Stadt innerhalb kurzer Zeit. Im vergangenen Jahr hatte das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium angekündigt, in Guben Lithiumhydroxid produzieren zu wollen. Der Stoff ist wichtiger Bestandteil von Akkus. Das US-amerikanische Unternehmen Jack Link's baut zurzeit eine erste Produktionshalle. Es stellt Fleisch-Snacks her und ist in Deutschland vor allem für die Minisalami Bifi bekannt.



Bürgermeister Fred Mahro unterschreibt mit Dr. Xiao LIN, CEO Botree Cycling Sci & Tech Co., Ltd. die Absichtserklärung | Bild: Stadt Guben

Start bereits in wenigen Jahren

Mit Botree Cycling soll im Industriegebiet Süd künftig alten Batterien neues Leben eingehaucht werden. "Im laufenden Betrieb werden rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort beschäftigt sein", teilte die Stadt Guben mit. Zusätzlich könnten zeitgleich bis zu 30 Ausbildungsplätze angeboten werden. Denn das Unternehmen plant ein großes Ausbildungs- und Trainingszentrum. In Guben sollen Fachkräfte für Batterie-Recycling ausgebildet werden. Läuft alles nach Plan, soll die Recyclinganlage des Unternehmens im Jahr 2025 in Betrieb gehen - in dem Jahr, in dem auch Rock Tech seine Anlagen starten will. "Darüber hinaus ist [Botree Cybling] offen für eine Expansion am Standort Guben", so die Stadt.

imago images/J. Ritter Großinvestitionen in der Grenzstadt - Wie Guben 30 Jahre nach der Wende langsam aufblüht Korrupte Politiker, Arbeitslosigkeit, Kriminalität: Guben hatte lange einen schlechten Ruf. Zuletzt wurden aber einige Großinvestitionen angekündigt - Produktionen können ausgebaut werden. Es scheint, als blühe Guben langsam auf.



Teil der Batteriewertschöpfungskette

Das chinesische Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten intensiv nach einem möglichen Standort gesucht. Dabei habe es Hilfe von der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Germany Trade and Invest, bekommen. "Schon die ersten Gespräche mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Guben sowie mit Bürgermeister Fred Mahro haben unsere Überzeugung gestärkt, dass das Industriegebiet Guben-Süd für unser Ansiedlungsvorhaben der ideale Standort ist", wird der Business Development Manager des Unternehmens, Cheng Wang, in der Mitteilung der Stadt zitiert. Laut Gubens Bürgermeister Fred Mahro (CDU) bestätige die Ansiedlung, dass der Industriestandort für große Investitionen attraktiv sei. "Wir müssen alles dafür tun, um diese Aufbruchsstimmung für unsere Stadt und die Region vorteilhaft zu nutzen.“ Botree Cycling knüpft laut Mahro an Rock Tech Lithium an. "Somit hat die Stadt Guben wieder bewiesen, dass sie mit ihrer langen Industrietradition und der vorhandenen Infrastruktur beste Voraussetzungen dafür bietet, ein zentraler Baustein der Batteriewertschöpfungskette und damit Teil des brandenburgischen E-Mobilitätsclusters zu werden", so Mahro.



rbb/Schilka Erster Spatenstich für Millionenprojekt - Bifi-Hersteller beginnt mit Bau von Produktionshalle in Guben Die Grenzstadt Guben hat in kurzer Zeit gleich zwei Großinvestitionen an Land gezogen. Bei der einen Ansiedlung hat der Bau einer ersten Produktionshalle begonnen, bei der anderen steigt Mercedes mit ein. Der Bürgermeister spricht von einer Sogwirkung.



Neue Arbeitsplätze

Werden alle drei aktuellen Industrieansiedlungen wie geplant umgesetzt, würden in Guben nach aktuellem Stand insgesamt rund 350 Arbeitsplätze entstehen. Zu den etwa 100 von Botree Cybling sollen 170 Mitarbeiter bei Rock Tech Lithium kommen. Jack Link's plant im Sommer 2024 mit rund 80 Mitarbeitern zu starten. Die Ersten in Produktion und Technik sollen Mitte 2023 eingestellt werden. Das US-amerikanische Unternehmen hatte im Oktober den ersten Spatenstich für sein Produktionswerk in Guben gesetzt. Es wird der zweite Produktionsstandort von Jack Link's in Deutschland, nach Ansbach in Bayern.

