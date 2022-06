In der neuen Ausgabe der Berliner Comic-Zeitschrift "Mosaik" geht es um die Bauhaus-Bundesgewerkschaftsschule in Bernau. Damit wollen Denkmalschützer Kinder für die Bauhaus-Architektur begeistern - doch offenbar sind auch Erwachsene sehr interessiert.

Ein Brandenburger Unesco-Welterbe hat es in die Comic-Zeitschrift "Mosaik" geschafft: Die Bauhaus-Bundesgewerkschaftsschule in Bernau (Barnim) dient als Kulisse eines Abenteuers in der neuen Ausgabe des Kult-Comics. Die Idee kam ursprünglich vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK).

Ein halbes Jahr hat es bis zum fertigen Heft mit dem Titel "Bauhaus macht Schule" gedauert. Als rote Faden dient die Geschichte von der Comicfigur Elsa, die in einer Lausitzer Textilfabrik arbeitet. Bis plötzlich eine Einladung von ihrer Gewerkschaft erhält, am ersten Lehrgang in der Bundesschule in Bernau teilzunehmen.

Auf 35 Seiten erzählt das Heft mit Bildern, Sprechblasen und Infotexten, wie in der einstigen Schule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gelernt und gelebt wurde. Man erfährt auch, unter welchen baulichen Anforderungen das Gebäude vor rund 100 Jahren entstand.