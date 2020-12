Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) ließ am Mittwoch verlauten: "Gerade in touristischen Gebieten wie der Uckermark, die in der Urlaubssaison mit überbordendem PKW-Verkehr zu kämpfen haben, ist es wichtig, attraktive Angebote für den ÖPNV zu schaffen. Deshalb fördern wir gleich drei Vorhaben im Landkreis Uckermark."

Das kostenlose eShuttle soll im 30-Min-Takt entlang der Ostseite des Uckersees in Prenzlau fahren und den touristischen Fahrzeugverkehr eindämmen. Die beiden voneinander unabhängigen Projekte fließen in das Mobilitätskonzept "Wir steigen UM" ein, mit dem der Landkreis den Straßenverkehr vor allem in der Urlaubszeit entlasten will.