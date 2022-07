Ein Kind hat am Dienstag im Bereich des Straussees bei Peterhagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland) eine Gewehrsprenggranate entdeckt und mit nach Hause genommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Eltern hätten daraufhin die Polizei informiert und die Granate auf einem Parkplatz am Markt in Eggersdorf abgelegt.

Entschärfer der Bundespolizei sprengten die Fundmunition dann den Angaben zufolge in einem nahegelegenen Waldgebiet. Während des Einsatzes habe das Gebiet rund um den Markt gesperrt werden müssen. Feuerwehr und Rettungsdienst hätten bereitgestanden, jedoch nicht eingreifen müssen.