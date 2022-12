Weitere Fälle von Schweinepest in Süd- und Ostbrandenburg

Do 29.12.22 | 13:59 Uhr

Laut Friedrich-Löffler-Institut gibt es in der Uckermark und im Landkreis Spree-Neiße wieder neue Fälle der Afrischen Schweinepest (ASP). Bereits am Dienstag wurden in der Uckermark vier neue Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Keiler, einen Frischling und junge weibliche Tiere.

In Spree-Neiße wurden am Dienstag zwei neue Fälle eines Frischlings und eines weiblichen Schwarzwilds gemeldet. Bereits am 23. Dezember verzeichnete der Landkreis 15 neue Fälle.