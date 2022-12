Jäger haben in Brandenburger Wäldern in dieser Saison weit weniger Tiere geschossen als in den Jahren zuvor. Das teilte der Landesjagdverband am Mittwoch mit. Die Wildbestände seien dramatisch zurückgegangen. Nach Verbandsangaben gab es eine großangelegte Jagd etwa in der Uckermark im Revier Vietmannsdorf, bei der 50 Jäger "ohne Beute" zurückgekommen seien.

Der Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg mit Sitz in Michendorf (Potsdam-Mittelmark), Dirk-Henner Wellershoff, teilte mit: "Offenbar verstärkt sich der bereits in den letzten zehn Jahren aus den Jagdberichten der Landesregierung erkennbare Trend zurückgehender Wildbestände und dadurch ebenfalls rückläufiger Streckenzahlen in Brandenburg deutlich." Vielerorts verzeichnete die Jägerschaft laut Verband in den vergangenen Wochen Rückgänge bei der Jagdstrecke von teilweise über 90 Prozent.