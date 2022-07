Der Landkreis Oder-Spree ist im Raum Müllrose dabei, Hilfszäune zu der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wieder abzubauen. In ehemaligen Schutzzonen war die Eindämmung des Virus bei Wildschweinen offensichtlich erfolgreich. Das bestätigte die Veterinär-Amtsleiterin, Petra Sänger, dem rbb.

Nachdem im September 2020 der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in Brandenburg bestätigt wurde, zogen die Behörden in dem Umkreis elektrische Bauzäune. Es ging darum, sogenannte Pufferzonen zu bilden. Bis Anfang Juli wurden in Brandenburg über 2.500 ASP-Fälle bei Wildschweinen bestätigt. Doch auch Hausschweine können sich infizieren: Vor einigen Wochen gab es in einem Mastbetrieb in Prenzlau einen Ausbruch.