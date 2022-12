In Schöneiche bei Erkner (Oder-Spree) ist am Mittwochabend eine Straßenbahn ausgebremst und der Fahrer von mehreren Personen attackiert worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatten drei Personen Werbetafeln bzw. -plakate entlang der Straßenbahnhaltestelle in der Waldstraße abgerissen und diese dann auf den Gleisen platziert. Eine einfahrende Bahn mit Fahrgästen musste vom Tramfahrer abgebremst werden, um eine Kollision zu verhindern, wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte.