Verspätungen, Ausfälle, eingleisiger Betrieb - die Probleme auf der Ostbahn sollen jetzt auf einem deutsch-polnischen Bahngipfel besprochen werden. Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dem rbb am Donnerstag in Bad Freienwalde am Rande einer Veranstaltung, dass der in gut zwei Wochen stattfinden soll.

Vor allem der zweigleisige Ausbau der Pendlerstrecke zwischen Berlin und dem polnischen Kostrzyn müsse her. "Jetzt geht es darum, den Streckenausbau möglichst schnell hinzukriegen. Wir reden bei Bahnen nicht über ein paar Monate. Es wird Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauern", so Woidke im rbb-Gespräch. Wichtig sei aber jetzt anzufangen, denn je schneller das Bauprojekt angefasst werde, desto schneller sei die Ostbahn dann fertig. "Die Ostbahn wird für die Entwicklung der gesamten Region, für den gesamten Landkreis Märkisch-Oderland und auch für das ganze Oderbruch gebraucht", betonte der Ministerpräsident.