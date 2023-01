Unbekannte sprengen Bankautomat in Strasburg in der Uckermark

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Strasburg, der einzigen uckermärkischen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, gesprengt.



Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Donnerstag in einer Sparkassenfiliale im Stadtzentrum der Kleinstadt, unweit der Bundesstraße 104 nahe der Grenze zu Brandenburg.

Die Täter seien auf der Flucht, die Fahndung laufe. Der Schaden im Vorraum der Filiale wurde auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.