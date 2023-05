In der Box des Deutschen Theaters in Berlin haben acht queere Jugendliche mit dem Regisseur Paul Spittler eine trashige Science-Fiction-Komödie entworfen. Der Stoff: das von Heteronormativität befreite Leben im Jahr 2323. Ein Stück für Insider. Von Barbara Behrendt

Laut der Aktivistin verlaufen ähnliche Demonstrationen in Polen nicht immer störungsfrei: "Bei solchen Paraden, zum Beispiel vor zwei Jahren in Stettin, wurden wir mit Steinen und Aschenbechern beworfen. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten und deswegen ist umso wichtiger, dass wir hier sind", sagte Szuster dem rbb. Sie freue sich, dass man zwischen Gryfino und Mescherin fröhlich und ohne Angst demonstrieren und feiern konnte.

Im Vordergrund der Demonstration stand die Lage von queeren Menschen in Polen: "Die Menschen gehen dafür auf die Straße, dass in Polen endlich Gleichberechtigung für alle kommt, dass endlich Schwule und Lesben keine Angst haben müssen und genau wie jeder andere Mensch behandelt werden müssen“, sagte Mitorganisatorin Marta Szuster dem rbb.

Laut einer Umfrage der Europäischen Agentur für Menschenrechte [fra.europa.eu] sind queere Menschen in Polen europaweit am unzufriedensten mit ihrem Leben. Auch der Prozentsatz von Menschen, die sexuelle Gewalt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung erlebt haben, sei in Polen höher als nirgendswo in Europa.

Im aktuellen "Rainbow-Index" der Menschenrechtsorganisation ILGA belegt Polen den letzten Platz unter den EU-Ländern. Der Index analysiert jährlich die Entwicklung der Rechte von queeren Menschen in 49 europäischen Nationen.

