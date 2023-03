In der Box des Deutschen Theaters in Berlin haben acht queere Jugendliche mit dem Regisseur Paul Spittler eine trashige Science-Fiction-Komödie entworfen. Der Stoff: das von Heteronormativität befreite Leben im Jahr 2323. Ein Stück für Insider. Von Barbara Behrendt

Was heißt es, in Diversität miteinander zu leben? Diese Frage sollte dem Abend "Space Queers" am Jungen Deutschen Theater mit acht queeren Jugendlichen zugrunde liegen – ein Science-Fiction-Abenteuer, das im Jahr 2323 spielt. So divers sieht es in der imaginierten Zukunft dann zwar gar nicht aus, dafür aber queer, jung und quietschbunt.

Die Crew-Mitglieder haben in ihrer Freizeit auf der Erde verschiedene Fortbildungen besucht, von Yoga über Love Language bis zum "Recht auf Faulheit". Und machen sich jetzt startklar: als "Star of Softness" stellt sich ein junger Mann mit weißem Glitzer-Outfit und blonder Perücke vor. "Star of Kommunikation", genannt "der krasse Orbit-Kommunikator", trägt Nosferatu-Mantel und auf der Stirn blaue Hörner. "Star of Kleiderschrank" ist die Styling-Queen in pink, "Star of Abwechslung" ein grüner Alien mit Pappmache-Kopf und haarigen Klauen.

Bei ihrer irren Reise durchs Weltall treffen sie – natürlich! – auf den Feind, das ultimative Böse, hier in Form eines planetengroßen Kirschmuffins. Ähnlich übrigens wie im gefeierten Kinofilm "Everything Everywhere All at Once", wo ein riesiger Donut die Welt bedroht.