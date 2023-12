Berlin und Brandenburg stecken aktuell mitten in der Krankheitswelle. Als Konsequenz hat das Krankenhaus in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) jetzt vorsichtshalber einen Besuchsstopp für die Geriatrie verhängt, um die ältesten Patienten vor Ansteckungen zu schützen. Laut Klinikleitung ist das eine logische, aber kurz vor Weihnachten auch eine belastende Maßnahme.

Seit Dienstag versuchen sich Beschäftigte und Patienten abzuschirmen. Zu hoch die Zahl der Corona-Infizierten in den Räumen des Krankenhauses, zu rasant der Anstieg, sagt der ärztliche Direktor Dirk Hinz am Mittwoch dem rbb: "Wir haben ein Ausbruchsgeschehen mit vielen symptomlosen Patienten. Der Verdacht liegt nahe, dass durch gehäufte Besucheranzahl Infektionen ins Krankenhaus getragen werden. Schon allein aus diesem Grund müssen wir die älteren Menschen schützen." Mehr als 30 Seniorinnen und Senioren werden derzeit auf der Geriatrie-Station behandelt. Länger andauernde Therapie-Aufenthalte seien dort die Regel. Die gerade grassierende Infektionswelle ist für die älteren Patienten eine besondere Bedrohung. Dazu kommt ein dauerhafter Personalmangel, sagt Thomas Lips, der Geschäftsführer des Krankenhauses. "Da ist jede Infektion eine zuviel, und deswegen glaube ich, ist es sehr verantwortlich, dass wir mit solchen Schutzmaßnahmen präventiv tätig sind."

Bisher ist das Besuchsverbot auf der Geriatrie-Station in Eisenhüttenstadt ein Einzelfall. In anderen Krankenhäusern, wie etwa in Bad Saarow (Oder-Spree), gibt es noch keine Auflagen. Im Oder-Spree-Krankenhaus in Beeskow wurden dagegen bereits Ende November die Besucheranzahl und Zeiten vorsorglich reduziert.



Dazu, wann die Eisenhüttenstädter wieder zum Normal-Betrieb zurückkehren können, gibt es klare Vorgaben. "Wenn es zehn Tage keine positiven Tests gibt", sagt der ärztlicher Direktor Hinz. Für Patienten ist damit bereits schon jetzt absehbar, dass sie auch über die Weihnachtstage auf der Geriatrie-Station wohl keinen Besuch empfangen können.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 13.12.2023, 19:30 Uhr