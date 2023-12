Es ist gerade Erkältungssaison: Schnupfen, Husten, Atemwegserkrankungen. Aktuelle Daten zeigen: Menschen in Brandenburg und Berlin sind in diesem Jahr deutlich häufiger krank als in den Vorjahren. Von Julian von Bülow

In den Krankenhäusern gebe es zur Zeit keine krisenhafte Situation wie in den Vorjahren, betonte Nonnemacher. Allerdings gebe es derzeit viele Erkrankungen unter den Beschäftigten aller Bereiche, so auch beim medizinischen Personal. Nonnemacher appellierte deshalb an die Menschen, bei entsprechenden Symptomen möglichst zu Hause zu bleiben, um Infektionsketten zu unterbrechen.

Auch der Direktor der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité, Leif Erik Sander, hält nach eigener Aussage eine Maske in bestimmten Situationen für sinnvoll. Es gebe immer wieder Infektionen, die zu schweren Erkrankungen führten, sagte Sander am Dienstag im rbb24 Inforadio.