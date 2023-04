Do 06.04.23 | 17:32 Uhr

Die Zukunft des Klosters Chorin ist ungewiss: Der Eigenbetrieb schreibt rote Zahlen, die Gemeinde will sich zurückziehen - auch weil sie sich überfordert sieht. Das Land Brandenburg soll übernehmen, das aber will die Gemeinde überzeugen weiterzumachen.

Am Donnerstag beginnt das Oster-Klosterfest in Chorin (Barnim), doch dieses Jahr wird das Fest überschattet: Nachdem sich das Land Brandenburg auf die Suche nach einem neuen Betreiber gemacht hatte, ringen nun Land, Gemeinde und Eigenbetrieb im Hintergrund um eine Lösung für das Kloster, das rote Zahlen schreibt. Der laufende Vertrag mit dem Eigenbetrieb der Gemeinde läuft bis zum Ende des Jahres, danach will die Gemeinde nicht weitermachen.

"Wir haben ja der Gemeinde ein Angebot gemacht, was sehr robust war, wir haben alle Forderungen erfüllt", sagte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) dem rbb. Ihr Ministerium habe einen Ausgleich des Defizits angeboten, außerdem höhere Zuschüsse, ab 2024 150.000 Euro pro Jahr. Bisher bekommt das Kloster jährlich einen Zuschuss von 90.000 Euro.

Doch damit konnte sie die Gemeinde nicht überzeugen. Diese kennt die finanzielle Probleme des Eigenbetriebs sehr gut: In den vergangenen Jahren hat sich ein Minus von 173.000 Euro angehäuft. Grund seien die ausbleibenden Veranstaltungen und sinkende Besucherzahlen in der Corona-Pandemie. "Wichtig ist, dass jetzt alle Beteiligten an den Tisch kommen und dann nach konstruktiven Lösungen suchen“, sagte Lange weiter.

Doch damit fangen die Probleme an, denn die Trägerstruktur ist kompliziert: Das Kloster, ein Baudenkmal, gehört dem Land Brandenburg. Betreiber aber ist das Amt Britz-Chorin-Oderberg mit dem Eigenbetrieb Kloster Chorin. Dieser hat nun mit dem Defizit zu kämpfen. Anfang Mai soll eine neue Trägerstruktur in Chorin besprochen werden, so Lange. Die 1258 gegründete ehemalige Zisterzienserabtei ist eines der kulturellen Aushängeschilder Brandenburgs.