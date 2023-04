Stahlwerk in Eisenhüttenstadt startet Pilotprojekt für Erzeugung von Wasserstoff

Der Stahlkonzern ArcelorMittal unternimmt am Standort Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) weitere Schritte in Richtung einer klimaneutralen Stahlherstellung. Auf dem Werksgelände sollen nun gemeinsam mit Partnern eine Elektrolyseanlage und eine Wasserstofftankstelle errichtet werden. Am Mittwoch erfolgte der symbolische Start für den Aufbau des Projekts. Das Land Brandenburg fördert das Vorhaben mit 5,1 Millionen Euro.

Die Elektrolyse ist die am weitesten entwickelte Technologie, um Wasserstoff im großindustriellen Maßstab herzustellen. Wasser wird dabei mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten.