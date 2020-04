rbb / Phil Beng Audio: Antenne Brandenburg | 08.04.2020 | Philip Barnstorf | Bild: rbb / Phil Beng

Grünheide - Tesla verschiebt Bau des Fundaments für geplante Fabrik

08.04.20 | 19:04 Uhr

Waldrodung, Planierungsarbeiten, Ameisenumsiedlung - Tesla eilt mit seinem Fabrikvorhaben in Grünheide voran. Nun steht der Bau des Fundamentes an. Doch der muss vorerst warten - das US-Unternehmen will an den Genehmigungsunterlagen korrigieren.

Der US-Elektroautohersteller Tesla will den Bau des Fundaments der in Grünheide (Oder-Spree) geplanten Fabrik verschieben. Das Landesumweltamt teilte am Mittwoch mit, dass das Unternehmen einen entsprechenden Antrag ruhen lässt.

Dahinter stehen dem Landesumweltamt zufolge zwei Gründe: Mit dem jetzt ruhenden Antrag wollte Tesla unter anderem Pfähle in den Boden treiben. Diese Maßnahme sei aber in den Genehmigungsunterlagen für das Gesamtprojekt nicht enthalten. Deshalb müsse Tesla hier Unterlagen nachliefern. Laut Landesumweltamt will Tesla die Genehmigungsunterlagen noch in einem weiteren Punkt überarbeiten: In Reaktion auf Kritik vor Ort hatte das Unternehmen angekündigt, dass die Fabrik weniger Wasser verbrauchen solle als ursprünglich geplant. Diesen geringeren Wasserverbrauch wolle das Unternehmen nun in die Genehmigungsunterlagen einarbeiten.

Weiterbearbeitung des Antrags

Das Landesumweltamt will die Antragsunterlagen für das Gesamtprojekt, die Tesla im Dezember eingereicht hat, nun weiter bearbeiten. Die Verzögerung bezieht sich nur auf den Antrag, mit dem Tesla im Rahmen einer sogenannten vorzeitigen Maßnahme das Fundament der geplanten Fabrik bauen wollte. Diesen hatte der Konzern Ende März eingereicht. Bisher war Tesla nicht für ein Statement zu erreichen. Frauke Zelt vom Umweltministerium rechnet aber damit, dass sich die Unterbrechung nicht "ewig hinzieht".

Die Sache mit der Gesamtgenehmigung

Auch wenn die Genehmigung für das Gesamtprojekt noch nicht erteilt wurde, ist es möglich, einzelne vorzeitige Maßnahmen zu beantragen. Davon hatte Tesla insgesamt drei beantragt: Die erste war die Rodung, die zweite die Planierung des Geländes und zuletzt der Bau des Fundaments. Die ersten beiden wurden genehmigt und durchgeführt. Diese Art der vorzeitigen Genehmigung ist nur möglich, wenn die Zustimmung für das Gesamtprojekt sehr wahrscheinlich ist. Jedoch führt Tesla diese Maßnahme auf eigene Gefahr durch. Falls die Gesamtgenehmigung nicht erteilt werden sollte, muss Tesla dem Landesumweltamt zufolge auf eigene Kosten die Maßnahmen rückgängig machen. Die Entscheidung über die Gesamtgenehmigung wird erst im Sommer erwartet. Diese könnte sich wegen der Corona-Pandemie verzögern.