Rund 100 Millionen Euro will die Hamburger ECE-Group in eine ehemalige Armee-Liegenschaft nahe des Hangelsberger Bahnhofs (Oder-Spree) investieren. Das etwa 35 Hektar große Areal hat ECE bereits erworben, die in das Umfeld des Hamburger Otto-Versand gehört und von einem Sohn des Firmengründers geführt wird. Jetzt strengt die Firma einen entsprechenden Bebauungsplan an. Bereits seit den 1990iger Jahren nutzen verschiedene Firmen das Areal mit alten, großen Lagerhallen und Werkstätten als Lagerstandort.

Am Donnerstag stellten ECE-Vertreter dann im Ortsbeirat von Hangelsberg das Vorhaben vor. So will das Unternehmen ab 2024 die dort geplanten Gebäude etwa an Supermärkte, kleine und mittlere Unternehmen sowie an Hochschulen vermieten. Dabei hoffen die Planer auch auf Anfragen von Tesla-Zulieferern für das Gelände - etwa aus der Logistik. In ihrem sogenannten "Green-Work-Park" will die ECE dann auch E-Ladesäulen, Radwege und Solarpanels anlegen.



Die Großgemeinde Grünheide, zu der Hangelberg gehört, will in dem jetzt beginnenden Planungs-Prozess eine doppelt so große Fläche prüfen lassen. Das stößt bei Anwohnern auf Skepsis.