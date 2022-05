Silverbeard Donnerstag, 12.05.2022 | 07:01 Uhr

}}Das klingt sehr gut, allerdings hat der Staat Kalifornien Tesla verklagt, erhebt Rassismusvorwürfe und Diskriminierungsvorwürfe. Natürlich wird das in Grünheide nicht passieren, ich schwöre. {{



Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einem Unternehmen, das 2021 über 91.000 Mitarbeiter hatte, auch ein rassistischer Vorgesetzter dabei sein kann. Gerade in den USA sind Vorurteile und Übergriffe gegen POC immer noch stark verbreitet.



Auch in Deutschland wurde eine rechtsextreme Partei in den Bundestag gewählt und bei Umfragen glaubt eine zweistellige Prozentzahl der Befragten an Vorurteile gegen Juden (teilweise ohne zu erkennen, dass sie damit rassistisch sind).



Also ja, auch in einer Firma in Grünheide mit mehreren 1.000 Mitarbeitern könnten Personen arbeiten, denen die Würde anderer Menschen nicht wichtig ist.