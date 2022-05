Do 19.05.22 | 13:48 Uhr

Die Angestellten der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) sollen ab Januar 2023 mit einem Shuttle-Zug von Erkner ins Werk nahe des Bahnhofs Fangschleuse fahren können. Das teilte Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Mittwoch im Landtag mit.

Der Shuttle-Zug soll demnach von Erkner rund vier Kilometer auf öffentlichen Schienen fahren und dann auf ein werkseigenes Gleis abbiegen. Beermann sagte dazu: "Der neue Bahnsteig soll im südlichen Bereich des Werkgeländes liegen. Damit einhergehend soll das Bestandsgleis für den Personenverkehr ertüchtigt und signaltechnisch ausgerüstet werden." Tesla habe die entsprechenden Planungsunterlagen Anfang April beim Landesamt für Bau und Verkehr eingereicht, so Beermann weiter.

Für eine bessere Anbindung an sein Werk hatte der US-amerikanische Elektroautobauer Anfang des Jahres ein bereits vorhandenes Gleis von der Deutschen Regionaleisenbahn Gruppe (DRE) erworben. Die rund drei Kilometer lange Trasse führt von der Regionalexpress-Route 1 (Berlin - Frankfurt (Oder)) quer über das Tesla-Gebiet ins Gewerbezentrum Freienbrink.



Derzeit arbeiten rund 4.000 Menschen bei Tesla in Grünheide. Tesla kündigte an, bis zum Jahresende bis zu 12.000 Menschen einzustellen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 19.05.2022, 14:30 Uhr