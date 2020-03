22.000 Anträge auf Soforthilfe am ersten Tag gestellt

Die Nachfrage nach den Soforthilfen für kleine Unternehmen in Brandenburg ist nach Angaben der Landesregierung sehr hoch. Am ersten Tag hätten 22.000 Betroffene Mittel bei der Investitionsbank (ILB) beantragt, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag.

"Wir werden weitere Programme aktivieren, um unsere Wirtschaftslandschaft zu erhalten", kündigte Steinbach an. "Wer Unterstützung beantragt, soll auch Hilfe bekommen. Die Hilfetöpfe sind gefüllt, es wird niemand leer ausgehen." Er zeigte sich zuversichtlich, damit die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mindern zu können. "Unser Ziel ist es, Insolvenzen zu verhindern und Arbeitsplätze zu erhalten."