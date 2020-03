Enrico Märkische Heide Dienstag, 24.03.2020 | 16:43 Uhr

Hallo, was mir in der Presse fehlt ist die Sorgen und Ängste von Zeitarbeiter ohne die auch VW oder jede andere große Firma die jetzt Millionen an Hilfsgeldern bekommen nicht auskommt!? Als Zeitarbeiter bekommt man 2 Teile Gehalt und der Festanteil ist die Ausgangsbasis für z. B. Arbeitslosengeld oder wie jetzt Kurzarbeitergeld. Sprich jeder Zeitarbeiter der in Kurzarbeit geschickt wird geht mit 100% in Kurzarbeit. Sprich wie in meinem Fall 2500 Euro Brutto und jetzt wenn ich nicht gekündigt wurden wäre als Behinderter in der Probezeit, hätte ich nur 1000 Euro Netto statt vorher 2050 Netto als Normalgehalt mit den vollen 2 Teilen an Gehalt (dann 3200 Euro). Wer denkt an uns die Ihre Häuser abzahlen müssen, Miete oder andere Kredite? Jetzt mit 1000 Euro Verlust? Und es gibt tausende die noch weniger bekommen und mit 100% in Kurzarbeit gehen!



Ich bekomme ein Hals wenn ich die Medien höre wie toll das Kurzarbeitergeld ist und wie toll Firmen unterstützt werden.