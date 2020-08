Knapp die Hälfte der Behandlungen, die Ärzte verschreiben, lernen Physiotherapeuten nicht im Staatsexamen. Sie müssen sich dafür fortbilden. Das verlängert nicht nur den Ausbildungsweg, es ist auch sehr teuer. Neben ihrer Arbeit macht die 25-Jährige eine Osteopathie-Ausbildung: "Dafür kann ich jetzt 20.000 bis 25.000 Euro zahlen. Die Manuelle Therapie mache ich auch nebenbei. Sie kostet 3.500 Euro, und davor habe ich die Weiterbildung für die manuelle Lymphdrainage gemacht mit 1.250 Euro." Die Ausbildung und die Lehrgänge kosten insgesamt über 40.000 Euro. Dem entgegen steht bei Maria-Pia Zander-Zeidam ein Stundenlohn von 15 Euro. Im Schnitt verdienen Physiotherapeuten 2.400 Euro im Monat.

Die politische Reaktion auf den drohenden Fachkräftemangel in diesem Gesundheitsberuf folgte nach zweieinhalb Jahren Diskussion. Im März hat das Bundesgesundheitsministerium mit den Ländern die Schulgeldfreiheit in der Ausbildung beschlossen. Die teuren Fortbildungen müssen die Physiotherapeuten weiterhin selbst zahlen.

Nachwuchssorgen plagen auch den Feuerwehr-Chef Mathias Bialek in Brandenburg an der Havel. Wer sich für die Laufbahn bei der Feuerwehr entscheidet, braucht eine abgeschlossene, meist handwerkliche Berufsausbildung. Danach geht es für zwölf bis 18 Monate in die Feuerwehrgrundausbildung, dazu kommt noch der Rettungssanitäter. Brandmeister oder Brandmeisterinnen müssen demnach drei Berufe lernen.

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik kümmern sich darum, dass Wasser aus dem Hahn kommt, die Heizung im Winter läuft, das Bad altersgerecht umgebaut wird, die Lüftung funktioniert und Gasleitungen sicher sind. Deshalb durften sie im Corona-Lockdown durcharbeiten. Aber auch in diesem systemrelevanten Beruf fehlen Fachkräfte. Der 19-jährige Jakob Al-Obaidi hat gerade die Zwischenprüfung bestanden und sagt über die Herausforderungen in der Ausbildung: "Wenn 200 Wohnungen beheizt werden sollen, und das musst du dann bauen, das ist schon eine Kunst für sich." Bei der smarten Wärmesteuerung kommt es auf den Kopf an, an anderer Stelle auf pure Muskelkraft. Azubi Jakob erinnert sich, dass er bei einer Sanierung Rohre vom Keller bis in den fünften Stock schleppen musste: "Da läufst du am Tag 16.000 Schritte und am nächsten Morgen geht es um 7 Uhr weiter."

Diese Belastungsprobe bestehen nicht alle. In Berlin bricht über die Hälfte der Azubis noch im ersten Lehrjahr ihre Ausbildung ab, weil die Anfangszeit zu hart ist, die Vorstellung vom Beruf nicht der Realität entspricht oder weil Mathematik und Physik zu anspruchsvoll sind. Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss.